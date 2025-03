Canobbio marca pelo quarto jogo seguido pelo Fluminense

O atacante Agustín Canobbio desandou a fazer gols pelo Fluminense. Um dos 11 reforços para a atual temporada, o uruguaio passou seus primeiros sete jogos pelo Tricolor sem balançar as redes.

Desde então, porém, a história mudou. Conhecido por ser um atacante com poucos gols, o jogador de 26 anos chegou a quatro jogos consecutivos anotando pelo Fluzão. São, assim, cinco gols no período, assumindo a vice-artilharia do Fluminense no ano.

LEIA MAIS: Veja os times dos astros de ‘Ainda Estou Aqui’, que trouxe o Oscar para o Brasil

O técnico Mano Menezes brincou sobre o momento artilheiro de Canobbio. Na coletiva após a vitória por 4 a 0 sobre o Volta Redonda, no último domingo (2), o comandante celebrou os dois gols do uruguaio.

“Tenho brincado muito com o Canobbio, que está fazendo gols como nunca fez. Quando ele veio do Athletico, a gente ouviu alguma coisa de que ele era muito bom, mas não fazia gol. Tendo alguma sorte ele vai fazer muitos gols pela gente (risos)”, disse na coletiva.

Canobbio, então, surge apenas atrás de Germán Cano, que já anotou oito gols na atual temporada. Com cinco, o uruguaio surpreende na luta. Serna e Árias marcaram duas vezes cada, com Everaldo, Keno, Thiago Silva, Paulo Baya, Samuel Xavier, Ignácio e Kauã Elias (este, já fora do clube), foram os outros a balançarem as redes pelo Flu em 2025.

Quanto à disputa pela artilharia do Carioca, Canobbio se aproxima não só de Cano, mas de Vegetti, atacante do Vasco. Ambos possuem seis gols até o momento, com o uruguaio chegando aos quatro tentos anotados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.