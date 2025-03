Atlético tem Gustavo Scarpa de volta antes da decisão da Copa do Brasil

O Atlético treinou na manhã desta segunda-feira (3), com foco no jogo contra o Manaus, marcado para esta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela Copa do Brasil. Para essa partida, o técnico Cuca recebeu uma boa notícia: o meia Gustavo Scarpa foi liberado.

Scarpa sentiu dores no tornozelo direito durante os treinamentos da última quinta-feira. Ele deixou o campo carregado pelos companheiros e passou por tratamento médico, o que o tornou dúvida para o confronto contra o Manaus.

Porém, enquanto o Galo conta com Scarpa, o técnico Cuca não teve a mesma sorte com Hulk. O atacante continua em tratamento após sentir dores na coxa direita. Hulk se lesionou na segunda partida das semifinais do Campeonato Mineiro, durante a vitória por 2 a 0 sobre a Tombense.

O atacante é desfalque certo para o duelo contra o Manaus e é dúvida para a final do Campeonato Mineiro contra o América, no fim de semana.

Sem Hulk, Cuca deve escalar Deyverson em sua vaga.

Provável escalação do Atlético

Everson, Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Deyverson e Cuello.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.