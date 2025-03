Internacional entra em força tarefa para recuperar titulares para final do Gauchão

Roger Machado comanda mobilização do Internacional para recuperar titulares a tempo de Gre-Nal na decisão do Estadual - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional dá início a sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho com algumas indefinições a respeito das peças disponíveis para o Gre-Nal. Isso porque o Colorado ainda tem a certeza se poderá ou não contar com os seus titulares que seguem em tratamento de contusões. Desta forma, o clube vai centralizar seus esforços na semana livre de trabalho para finalizar as recuperações do meio-campista Alan Patrick, além dos atacantes Borré e Wesley.

Assim, o técnico Roger Machado deixou os torcedores com a esperança de um possível retorno do trio ao trazer atualizações das situações de cada um deles

“Muitos não estão mais no DM, estão na fisioterapia, na transição. O Borré vem evoluindo bem e tem boa capacidade de evolução. O Alan determina mais sensibilidade para ter a recuperação plena do ligamento. Tem trabalhado bem. O Wesley ontem [sexta-feira] já vi ele no campo fazendo alguma atividade. O Mercado até trabalhou com bola. Eu manifestei minha felicidade em vê-lo. Penso eu que teremos algum retorno. É uma decisão. É importante ter todos à disposição e prontos para enfrentar os dois jogos”, detalhou o treinador.

O colombiano ainda está em tratamento de um estiramento na coxa direita desde 21 de fevereiro, de acordo com comunicado do clube. Já os outros dois se machucaram durante confronto com o São Luiz, em Ijuí, ainda pela fase de grupos do Estadual. O camisa 10 sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito, enquanto o outro atacante uma contusão muscular na coxa esquerda.

Internacional vive crise em seu departamento médico

Além disso, o departamento médico do Colorado conta com pelo menos mais sete atletas do elenco. No caso, o goleiro Sergio Rochet, o lateral-direito e volante Bruno Gomes, os zagueiros Clayton Sampaio e Gabriel Mercado, o volante Luis Otávio e os meias-atacantes Gabriel Carvalho e Bruno Tabata.

Este cenário é tão crítico no Inter que o treinador precisou mudar praticamente todo o time titular. Em comparação a equipe que conquistou a arrancada no último Campeonato Brasileiro e emplacou os 16 jogos de invencibilidade permanecem apenas três jogadores. Tratam-se do zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei, além do volante Fernando.

