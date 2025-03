Quinteros estuda soluções para escalar time no Grêmio para jogo de ida da final

Quinteros analisa a necessidade de até cinco reposições para desfalques no Grêmio para o clássico da partida de ida da final do Gauchão - (crédito: Foto: Caroline Motta / Grêmio FBPA)

O técnico Gustavo Quinteros já dá o pontapé inicial, nesta segunda-feira (03/03), na preparação do Grêmio para o Gre-Nal pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho. O comandante terá a semana livre para definir os 11 iniciais e precisará analisar de forma minuciosa, já que conta com dois desfalques certos. Ainda há pelo menos três atletas em que há dúvida envolvendo suas condições de atuar.

Isso porque os zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely são as ausências já confirmadas. O primeiro irá cumprir suspensão na partida de ida depois de ser expulso na partida de volta de semifinal do Estadual diante do Juventude. Ou seja, terá que cumprir suspensão no primeiro Gre-Nal da decisão. O segundo não estará disponível, pois se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Portanto, a dupla de zaga deve ser formada por Wagner Leonardo e Gustavo Martins, que entrou no segundo tempo e marcou o gol heroico.

Quinteros vai monitorar situações de três dúvidas no Grêmio

O zagueiro Kannemann e o lateral-esquerdo Mayk, que são baixas há mais tempo, continuam sem condições de atuar. Com relação às indefinições, uma se encontra no setor criativo, o meio-campista Monsalve e outros dois no ataque, Amuzu e Aravena.

O belga relatou dores nas costas após sofrer uma pancada. Já o chileno ainda está em tratamento de uma contusão muscular na coxa direita. O problema, aliás, lhe tirou dos embates com o Juventude pelas semifinais do Gauchão. Com isso, ele passará por uma reavaliação com o objetivo de averiguar se está apto a voltar aos relacionados.

A principal preocupação do Imortal passou a ser Monsalve. Afinal, o clube começou a ter uma postura cautelosa, pois o colombiano alegou incômodos na perna direita, depois do embate com o Jaconero. O planejamento do Tricolor Gaúcho supõe que o elenco tenha cinco atividades até o jogo de ida da decisão do Estadual, no próximo sábado (08), na Arena.

Em comparação ao primeiro clássico da temporada, Quinteros e sua comissão podem concretizar cinco modificações. Isso porque há grandes possibilidades de o zagueiro Wagner Leonardo, o lateral-esquerdo Lucas Esteves, o volante Cuéllar, além dos atacantes Amuzu e Cristian Olivera estarem entre os 11 iniciais.

O meio-campista colombiano entrou no empate por 1 a 1 durante a segunda etapa. As outras quatro contratações ainda não estavam regularizadas ou com negociações ainda em andamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.