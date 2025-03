Após traição, Iza e Yuri Lima aparecem juntos em camarote na Sapucaí

Assumidos e aproveitando o Carnaval! Iza e Yuri Lima foi curtir o carnaval em um camarote na Sapucaí na noite de domingo (2), no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro.

Na noite anterior, no carnaval em São Paulo, eles fizeram a primeira aparição pública desde que o casal se reconciliou, em agosto do ano passado. Eles só haviam aparecido juntos nas redes sociais.

Iza e Yuri confirmaram a reconciliação por meio de um post feito por ele no início do ano. O atleta compartilhou fotos pessoais do casal e agradeceu pela parceria com a cantora na vida.

De macacão vermelho todo brilhoso e decotado, Iza também usou um boné da mesma cor escrito ‘fé nas malucas’. Além disso, a cantora apostou em um brinco e colar de pedras. Por outro lado, Yuri Lima estava com a blusa do camarote, o famoso ‘abadá’.

Yuri Lima e Iza

O fim do namoro do casal ficou marcado por uma polêmica de infidelidade por parte do ex-atleta. Em julho do ano passado, Iza comunicou o término através de um vídeo no Instagram em que revelou a traição de Yuri com uma mulher que ele “nunca tinha deixado de conversar”.

A notícia do término pegou o ex-jogador de surpresa, visto que ele estava em campo no momento da publicação do vídeo, mas revirou sua vida. Yuri deixou o Mirassol pouco tempo depois para, segundo fontes, trabalhar na empresa de Iza – como uma das supostas condições impostas por ela na reconciliação.

Nascimento de Nala

A primeira filha do casal nasceu no dia 13 de outubro no Hospital Perinatal da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A chegada de Nala fez com que os pais se reaproximassem, após a polêmica separação, e também mudou todo os rumos da vida de Iza.

“A vida se tornou muito mais maravilhosa agora que ela chegou. A Nala realmente me transformou em uma pessoa melhor. Me transformou numa mulher mais completa […] Ela não para quieta. Não sei se é porque eu sacudi ela na minha barriga durante esses nove meses. Eu estava com minha pressão subindo. Então, a gente seguiu orientações médicas, e eu fiz uma cesária. Mas foi lindo, como tinha que acontecer. Estava todo mundo cantando Steve Wonder”, revelou Iza.

