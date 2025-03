De volta ao Brasil, Neymar mostra como curtiu noite de Carnaval em Santos

Conhecido por ser festeiro, Neymar, atacante do Santos, mostrou nas suas redes sociais como curtiu a segunda noite de carnaval no Brasil no último domingo (2) e definiu como ‘diferente’.

Ao longo da sua carreira, o jogador recebeu várias críticas por estar sempre que possível presente em eventos, principalmente no carnaval. Dessa forma, ele primeiro postou uma foto no jogo do Santos com a legenda: “Ei, carnaval, o pai voltou”. Em seguida, fez uma nova publicação com duas fotos: uma fazendo recuperação após a partida contra o Bragantino. Na sequência, outra mostrando um jogo de cartas e escreveu: “Carnaval tá diferente”, com risadas.

Já um amigo do atacante mostrou, também em imagem nas redes sociais, que a dupla e mais três amigos em uma mesa de poker. Ele escreveu: “Comemorando a classificação do nosso Santos”.

Neymar entrou em campo no domingo (2), pelas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Bragantino. O Santos, aliás, venceu por 2 a 0 e o primeiro gol do jogo foi marcado pelo camisa 10, em uma cobrança de falta ainda no primeiro tempo. João Schmidt marcou o segundo. Assim, o Peixe avançou para a semifinal da competição.

Neymar no Santos

Neymar voltou ao futebol brasileiro para defender o Santos há pouco mais de um mês. Ele foi anunciado pelo clube paulista no dia 31 de janeiro. Neste período, aliás, o atacante atuou em sete partidas, ficando 548minutos em campo. Além disso, marcou três gols – entre eles o primeiro olímpico da carreira, os outros dois de pênalti e falta – e contribuiu com três assistências.

No confronto contra o Bragantino, o camisa 10 deixou o campo aos 30 minutos após sentir um desconforto na coxa esquerda. No entanto, após a partida, o jogador usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, afirmando que está bem e que preferiu ‘se poupar’ após sentir.

