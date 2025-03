Cristiano Ronaldo é ausência em jogo do Al-Nassr por motivo inusitado; entenda

Em rara ocasião, o atacante Cristiano Ronaldo foi desfalque de uma partida. O astro português que se notabiliza pelo seu empenho em treinos, jogos e até na meta de alcançar recordes não esteve entre os relacionados do Al-Nassr para compromisso pela Liga dos Campeões da Ásia. O clube da Arábia Saudita tomou tal decisão como uma forma de evitar consequências para o camisa 7.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o astro foi ausência da viagem para o Irã. No país, o Al-Nassr enfrentou o Esteghlal pelas oitavas de final do torneio, por uma condenação que sofreu em 2023. Segundo relatos, na oportunidade, Cristiano Ronaldo deu um abraço e um beijo em uma artista iraniana, como um agradecimento. Por conta de uma deficiência, a profissional cria as suas pinturas com os pés.

No entanto, as leis do Irã entendem que com tais práticas o atacante cometeu adultério e foi aplicada a ele a punição de receber 99 chibatadas. Por isso, o clube da Arábia Saudita preferiu não utilizar CR7 neste duelo. Esta, aliás, foi o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, que terminou em um empate por 0 a 0. Por sinal, claramente, o Al-Nassr sentiu a falta do seu principal jogador.

As equipes voltam a se enfrentar pela partida de volta, dessa vez, na Arábia Saudita, na próxima segunda-feira (10). Assim, este compromisso vai decidir quem vai ficar com a vaga nas quartas de final da competição.

Al-Nassr solicitou campo neutro para poder utilizar Cristiano Ronaldo

O Al Nassr solicitou que a partida contra o Esteghlal, pelas oitavas de final da Champions da Ásia, seja disputada em campo neutro por questões de segurança envolvendo Cristiano Ronaldo. O ‘Al Jazeera’ divulgou a informação. Em carta enviada ao clube iraniano, à qual o jornal teve acesso, o time saudita justificou o pedido mencionando a visita anterior à capital do Irã.

“Devido à experiência negativa de Cristiano Ronaldo em Teerã no ano passado, o jogo deve acontecer em campo neutro”, diz o trecho da carta que o ‘Al Jazeera’ teve acesso.

Além disso, em setembro de 2023, o Al Nassr enfrentou o Persépolis em Teerã. Na ocasião, milhares de torcedores tentaram invadir o hotel da equipe saudita para ver Ronaldo, forçando a polícia a intervir e dispersar a multidão. De acordo com o site iraniano ‘Farzesh 3’, o presidente da Federação Iraniana de Futebol e o Esteghlal rejeitaram o pedido do Al Nassr. Ao mesmo tempo, dirigentes do clube iraniano afirmaram que já tomaram medidas de segurança para garantir uma estadia tranquila para Cristiano Ronaldo em Teerã.

