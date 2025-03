Cruzeiro perde sócios e se afasta da meta do dono da SAF

O momento ruim dentro de campo se reflete fora das quatro linhas. Com a eliminação no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro registrou uma grande queda no número de sócios-torcedores.

A Raposa chegou a ter pouco mais de 85 mil sócios em 2025, especialmente após as contratações de Gabigol e Dudu. Um número similar registrado em agosto de 2024, quando o time vivia boa fase. Contudo, esse número voltou a cair.

Vale ressaltar que tanto Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, quanto o CEO Alexandre Mattos já definiram como meta alcançar pelo menos 100 mil sócios-torcedores. Desde que Pedrinho adquiriu 90% das ações da SAF, o clube não chegou nem perto dessa marca.

O torcedor cruzeirense ficará um longo período sem ver a equipe em campo. Eliminado do Campeonato Mineiro, Cruzeiro terá estreia no Brasileirão apenas no final de março, contra o Mirassol. A data, no entanto, ainda não foi confirmada. Até lá, o time só fará treinamentos, o que dará tempo para o técnico Leonardo Jardim, contratado recentemente, implementar sua filosofia de jogo.

