Ex-presidente da Fifa volta a ressaltar inocência em acusação de fraude

O ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, voltou a responder sobre acusações de fraude e esteve presente em um tribunal na Suíça, nesta segunda-feira (03/03). Assim, o antigo mandatário voltou a reiterar a sua inocência em denúncia em supostos pagamentos de dois milhões de francos suíços (pouco mais de R$ 13 milhões na cotação atual) a Michel Platini, ex-jogador e até então presidente da Uefa.

“Quando você fala sobre falsidades, mentiras e enganos, esse não sou eu. Isso não existiu em toda a minha vida. Tínhamos princípios na minha família, pegamos apenas o dinheiro que ganhamos. Sou inocente”, frisou o ex-presidente da Fifa

Depois de uma investigação que durou sete anos, tanto Blatter como Platini foram considerados inocentes em 2022, por um tribunal suíço com autoridade inferior. Contudo, esta nova ida a Justiça por este caso se explica pelo fato de um promotor suíço ter recorrido da sentença.

Posteriormente, ocasionou uma nova audiência na Câmara de Apelações Extraordinárias do Tribunal Penal Suíço em Muttenz, perto de Basileia. Com isso, o personagem jurídico suíço a nível federal tenta reverter para uma punição de 20 meses contra Blatter e Platini, que passou por uma suspensão por dois anos.

Assim, o pedido do promotor era que houvesse a anulação integral do julgamento.

“Eles alegaram falsamente que a Fifa devia a Platini, ou que ele tinha direito, à quantia de 2 milhões de francos suíços por trabalho de consultoria. Esse engano foi alcançado por meio de repetidas alegações falsas feitas por ambas as partes”, argumentou a parte acusadora.

Detalhes do primeiro processo contra o ex-mandatário da Fifa

O processo que teve início em 2022 alegava que Blatter e Platini de tentar convencer a equipe da Fifa da obrigar em realizar pagamentos ao ex-jogador em 2010 e 2011. Na época, o francês já presidia a entidade que administrava o futebol na União Europeia, a Uefa.

Assim, o escândalo retirou todas as chances de Platini ser um possível sucessor de Blatter como presidente da Fifa. O mandatário, aliás, renunciou ao cargo na entidade máxima do futebol mundial em 2015. No caso, depois de nova acusação por envolvimento em outro episódio de corrupção, que não tinha qualquer tipo de conexão.

No mesmo ano, os dois receberam suspensões da Fifa em atuar no futebol por oito anos com alegações de violações éticas da dupla. Um tempo depois houve uma diminuição de suas sanções. A decisão que os dois eram inocentes no episódio de 2022, após um juiz avaliar que o depoimento de acordo de cavalheiros para pagamento entre eles era verdadeiro. O personagem jurídico concluiu que havia incongruências em argumentações da promotoria de que a atitude se configurou como uma fraude.

