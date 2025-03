Modelo argentina se pronuncia sobre suposto vídeo íntimo com Ronaldinho Gaúcho

A modelo Graciela Alfano, de 72 anos, se pronunciou sobre o vídeo íntimo divulgado, que teria sido gravado por Ronaldinho Gaúcho. A argentina classificou a situação como uma invenção.

“(Sobre quem gravou o vídeo) Essa é a questão. Eles (fãs) me perguntaram porque eu acabei de conhecer o Ronaldinho. Veja, as pessoas inventam as coisas. Eu tirei uma foto com o Ronaldinho no elevador e todo mundo pensou que tinha sido ele quem gravou o vídeo”, disse ela no programa La Noche de Mirtha.

Em janeiro, Alfano publicou uma foto com Ronaldinho Gaúcho em um hotel em Punta del Este, no Uruguai. Logo depois, surgiu outra imagem com a modelo nua durante o banho. Isso gerou especulações sobre um possível envolvimento entre ela e o ex-jogador.

“Na verdade, foi uma das garotas do hotel em que eu estava. Eu falei para ela: ‘Você tem que ficar parada aqui. Não pode se mexer, porque meu braço está cobrindo exatamente o que deveria ser coberto’. Ela conseguiu uma ótima foto, que ficou muito bem e se tornou viral. Eu adorei”, completou.

