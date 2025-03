Hulk estava na pré-lista de Dorival, revela jornalista

O técnico Dorival Júnior convocaria o atacante Hulk para os próximos jogos da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, uma lesão em uma das coxas, ocorrida nas semifinais do Campeonato Mineiro, na vitória por 2 a 0 sobre a Tombense, o tirou da convocação.

O jornalista Heverton Guimarães fez a revelação durante o programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes. O apresentador dos Donos da Bola MG confirmou a situação.

“Hulk estava na pré-lista, possivelmente estaria na lista, isso é informação, mas, devido à contusão, ele precisou ser cortado. Isso é informação”, detalhou.

No dia seguinte ao jogo contra a Tombense, o Atlético confirmou a lesão na coxa direita. O clube também informou que o atleta iniciou rapidamente o tratamento, mas não divulgou nenhuma previsão para o retorno. Hulk é dúvida para os jogos da final do Campeonato Mineiro, contra o América, nos dias 8 e 15 de março.

