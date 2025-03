Retrô elimina Náutico nos pênaltis e é semifinalista do Pernambucano

A segunda-feira de Carnaval marcou a eliminação do Náutico nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Após empate sem gols com o Retrô, Bruno Mezenga parou no goleiro Fabian Volpi, que, por sua vez, garantiu a Fênix semifinal frente ao Maguary. A equipe de Camaragibe, que teve 100% de aproveitamento nos pênaltis, venceu por 5 a 3 nos Aflitos.

O duelo não teve muitas chances claras de gols, frustrando a torcida alvirrubra que lotou as dependências do estádio. A quantidade de faltas chamou atenção, freando a evolução das equipes. Assim, os goleiros Muriel e Fabian Volpi tiveram pouco trabalho. A melhor oportunidade da primeira etapa ocorreu aos 43 minutos, quando o meia Patrick Allan serviu Marco Antônio, que finalizou de primeira para ótima defesa do goleiro do Retrô.

O Náutico seguiu com maior posse de bola na etapa final, sendo constante no campo ofensivo. Mas as chances, de fato, só apareceram na reta final da partida. Aos 37, Paulo Sérgio recebeu passe de calcanhar na área e arremtou em cima da marcação. Depois, o atacante concluiu sem perigo após passe de cabeça de Mezenga.

O Retrô volta a jogar no domingo (9), às 16h, quando recebe o Maguary no primeiro jogo da semifinal. O jogo será na Arena Pernambuco. O Náutico vira a chave para a Copa do Nordeste, onde visita o Sampaio Corrêa na quinta (6), às 19h, no Castelão.

