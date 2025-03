Vasco inicia preparação para enfrentar o Nova Iguaçu na Copa do Brasil

Semana decisiva. O Vasco retornou aos treinos nesta segunda-feira (3), após a derrota para o Flamengo na semifinal do Carioca, e iniciou a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Nilton Santos, com mando de campo do Laranjão.

O Nova Iguaçu, inclusive, foi o algoz do Vasco no Carioca 2024, quando venceu o Gigante da Colina em dois dos três duelos no estadual, além de ter eliminado na semifinal, em jogos disputados no Maracanã. Além disso, o time não perde para o Vasco desde 2023.

No compromisso mais recente, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 na primeira rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado negativo diante do Flamengo, o técnico Fábio Carille já chega pressionado para este jogo decisivo contra o Nova Iguaçu. Para avançar à terceira fase, o Vasco precisa vencer no Nilton Santos. Em caso de empate, os pênaltis definirão a vaga.

???????? Treino desta segunda-feira registrado pela VascoTV! #VascoDaGama pic.twitter.com/j3WihmD2EE — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 3, 2025

Independente do resultado na quarta-feira, o Vasco encara o Flamengo no próximo sábado (8), às 17h45 (de Brasília), no Maracanã. No entanto, após a derrota no jogo de ida, o clube de São Januário precisa vencer por dois gols de diferença para ir à final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.