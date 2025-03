Seleção Brasileira sub-17 é convocada para Sul-Americano na Colômbia

A Seleção Brasileira integra o Grupo B, juntamente com Uruguai, Bolívia, Venezuela e Equador. As partidas desta chave, aliás, serão no Estádio Jaime Morón, em Cartagena. Por outro lado, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Paraguai serão os participantes do Grupo A.

Avançam para as semifinais os primeiros e segundos colocados de cada grupo. Estes, aliás, asseguram presença na Copa do Mundo. Já os terceiros e quartos colocados de cada chave se enfrentarão pelas vagas restantes. Mas as duas seleções derrotadas ainda medirão forças para definir o dono da última vaga.