São Paulo bate Novorizontino com gol de Calleri e avança no Paulista

São Paulo vai encarar o Palmeiras na semifinal do Paulista - (crédito: Foto: Reprodução)

Depois de três anos o São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista! Na noite desta segunda-feira (03) o Tricolor venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Calleri, e voltou a ficar entre os quatro melhores do estadual, algo que não acontecia desde 2022.

Com a vitória, o Tricolor garantiu a terceira melhor campanha geral do Paulista, enfrentando o Palmeiras, no Allianz Parque, na semifinal.

São Paulo fica com a bola, mas não cria

O jogo começou com o São Paulo tendo a posse de bola, mas não conseguia furar a defesa adversária. Conseguindo segurar o ataque tricolor, o Novorizontino teve as primeiras oportunidades. Na mais perigosa, Matheus Frizzo cobrou escanteio, Patrick se antecipou à marcação à defesa e cabeceou por cima do gol.

A primeira oportunidade do Tricolor foi apenas aos 31′, em chute de Oscar para fora da área. Depois, Alisson teve a grande chance, após passar bem pela marcação, mas tentar o passe ao invés da finalização e ser interceptado pela defesa. Nos minutos finais, o Tigre botou Rafael para trabalhar, com arremates de fora da área de Léo Natel e Patrick Brey.

Calleri aparece e decide

Na segunda etapa o São Paulo voltou de forma mais agressiva, apertando no campo de ataque. As chances demoraram para aparecer, mas quando apareceram, a rede balançou. Enzo Díaz recuperou bola na defesa e tocou para Oscar, que lançou Lucas, que ganhou na corrida e rolou para o meio da área, onde Calleri chegou com tudo para bater para o gol e abrir o placar.

Depois do gol, o Novorizontino ficou mais com a bola e tentou o empate. Só que dessa vez, quem não conseguiu criar foi o Tigre. Nos acréscimos, Patrick Brey recebeu cartão vermelho após falta em Ferreira. Na cobrança, Alisson acertou o travessão. Depois, o atacante driblou a marcação toda, chutou rente à trave e quase marcou um golaço.

SÃO PAULO 1 X 0 NOVORIZONTINO

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 03/03/2025, às 20h

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Público total: 52.315 torcedores

Renda: R$ 3.371.196,00

Gols: Calleri, 17’/2ºT (1-0);

SÃO PAULO:Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Arboleda; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio (Bodadilla, 35’/2ºT), Oscar e Enzo Diaz (Wendell, 35’/2ºT); Lucas Moura e Calleri (André Silva, 35’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

NOVORIZONTINO:Airton; César Martins, Rafael Donato e Patrick (Marlon, 25’/2ºT); Rodrigo Soares (Airton Moisés, 37’/2ºT), Luís Oyama (Bruno José, 37’/2ºT), Jean Irmer (Pablo Dyego, 25’/2ºT), Matheus Frizzo e Patrick Brey; Robson e Léo Natel (Waguininho, intervalo). Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões Amarelos: Luis Zubeldía (SPFC); Patrick, Rafael Donartoto e Robson (NOV)

Cartão Vermelho: Patrick Brey (NOV)