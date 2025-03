Lucas Moura destaca jogo sólido do São Paulo e prevê semifinal: ‘Decidido nos detalhes’

O São Paulo está novamente nas semifinais do Campeonato Paulista. Depois de duas eliminações seguidas nas quartas de final, o Tricolor conseguiu superar os traumas dos últimos anos e avançou no Campeonato Paulista após vencer o Novorizontino, na noite desta segunda-feira (03).

A classificação são-paulina passou pelos pés de Lucas Moura. O jogador deu a assistência para Calleri marcar o gol da vitória. Após a vitória, o meia-atacante destacou a força do adversário e classificou a atuação da equipe como sólida.

“Muito feliz com a classificação, gostaria de parabenizar o Novorizontino, que vem sendo uma pedra no nosso sapato, nos eliminou no ano passado, quero dar parabéns ao Eduardo. Fizemos um jogo sólido, consistente, e conseguimos fazer o gol em uma bela jogada. Agora não tem mais margem para erro, o que erramos já foi. Agora é descansar porque temos um clássico na semifinal e vamos com tudo para chegar à final”, afirmou.

A classificação do São Paulo garantu os quatro grandes pela primeira vez desde 2019 nas semifinais. Para Lucas, isso mostra a qualidade e a dificuldade do campeonato e também já deu sua primeira impressão para o confronto contra o Palmeiras.

“Mostra a força do futebol paulista. Desde 2019 não chegam os quatro grandes, muitas equipes de qualidade podem chegar na semi e na final. Agora é clássico, decidido nos detalhes. É descansar, focar nas nossas estratégias para fazer um grande jogo e sair com a classificação”, pontuou.

Retorno à Seleção

Destaque do São Paulo neste começo de temporada, Lucas Moura está na pré-lista de Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina. Convocado em setembro do ano passado, o jogador não escondeu a expectativa e reforçou seu objetio de representar o Brasil.

“Expectativa sempre fica. É continuar trabalhando, Seleção sempre foi objetivo. É trabalhar bastante e quem sabe não venha agora essa convocação”, concluiu.

