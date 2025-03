Quatro grandes voltam a fazer semifinais do Paulistão após seis anos

Com a classificação do São Paulo em cima do Novorizontino nesta segunda-feira (03/3), o Paulistão terá os quatro grandes do Estado na semifinal do Paulistão, algo que não acontecia há seis anos. A última vez que tivemos o Tricolor Paulista junto com Palmeiras, Santos e Corinthians entre os quatro melhores da competição, foi em 2019.

Na ocasião, as quatro equipes mais tradicionais do Estado sobreviveram às quartas de final e se enfrentaram nas semis. O São Paulo venceu o Palmeiras nos pênaltis, após dois empates em 0 a 0, tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque. Já o Corinthians teve pela frente o Santos. Após vencer por 2 a 1 em Itaquera e perder por 1 a 0 no Pacaembu, o Timão derrotou o Peixe também nas penalidades e foi para a final. No fim, o clube do Parque São Jorge terminaria como campeão do Estadual.

Desde então, pelo menos um dos grandes tropeçava e caía de forma precoce antes da semifinal. Em 2020, por exemplo, o São Paulo perdeu para o Mirassol nas quartas, enquanto o Santos tropeçou diante da Ponte Preta.

Já em 2021, 2022 e 2023, o Santos sequer passou da fase de grupos e não disputou o mata-mata. Por fim, no ano passado, foi a vez do Corinthians sequer chegar nas quartas de final.

Os duelos de semifinal do Paulistão de 2025

Por coincidência, os confrontos de 2025 serão os mesmos de 2019, quando teve os quatro nas semifinais do Paulistão. O Palmeiras encara o São Paulo, no Allianz Parque, enquanto o Corinthians terá pela frente o Santos, na Neo Química Arena. As datas e horários ainda serão confirmados pela Federação Paulista.

