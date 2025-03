Saiba como ficam as semifinais do Paulistão e quem decide em casa a vaga na final

As semifinais do Campeonato Paulista estão definidas. Nesta segunda-feira (3), com a classificação sobre o Novorizontino no Morumbis, o São Paulo confirma o favoritismo e se junta aos outros três grandes do estado. Desse modo, os duelos na próxima fase serão Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo. As equipes à esquerda, portanto, decidem em seus domínios as vagas para a decisão.

De acordo com o regulamento para as semifinais, o primeiro colocado no geral enfrenta o quarto melhor na classificação, enquanto o de segunda melhor campanha encara o de terceira.

O São Paulo, ao derrotar o Novorizontino, chega a 22 pontos contra 21 do Santos na classificação geral. Os comandados de Luis Zubeldía, portanto, assumem a condição de terceira melhor campanha geral e se livram do Corinthians (1º, com 30 pontos), que vai mandar seu jogo contra o Peuxe de Neymar na Neo Química Arena.

O Palmeiras, dono da segunda campanha no geral (26 pontos), sediará o Choque-Rei no Allianz Parque. As datas dos jogos únicos ainda não tiveram confirmação por parte da Federação Paulista. Mas a tendência é a de que FPF estabeleça os confrontos em 8 e 9 de março.

Além disso, a contagem geral de pontos também servirá para decidir os mandos de campo da final, que ocorrerá em duas partidas. Nesse caso, somente o São Paulo ainda pode ser ultrapassado pelo Santos, caso ambos cheguem à decisão.

