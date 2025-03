Corinthians e Palmeiras favoritos nas semis. Mas e numa eventual final?

Com a definição das semifinais, quem aparece como o maior favorito para faturar o Paulistão? O Palmeiras, de quase eliminado, passa a ser tiro certo ao lado do Corinthians. Ao meu ver, em condições ainda um pouco maiores que as do arquirrival. Calma que eu explico.

Embora o Timão possa manter a grande vantagem de disputar um eventual segundo jogo da final na Neo Química Arena, o elenco alviverde, por ser mais acostumado a decidir, tem mais casca e me parece o favorito ao tetracampeonato, título inédito no futebol profissional em São Paulo.

O Corinthians faz um campeonato de primeira. Irretocável, o líder geral. Destaca-se pela invencibilidade e entrosamento ímpares com um meio de campo forte, em especial nos retoques criativos de Garro. Na frente, a inteligência de Memphis Depay aliada ao oportunismo de Yuri Alberto, que vive grande fase artilheira.

Contudo, o Timão terá a fase prévia da Libertadores intercalada com as finais do Estadual. O Barcelona de Guayaquil, afinal, é um time tradicional e já eliminou brasileiros. Pode, portanto, sugar o suficiente para atrapalhar a vida da equipe alvinegra na reta final do Paulistão.

Já o Palmeiras, mesmo tendo dificuldades para se classificar, cresceu na reta decisiva. Tanto que fez a segunda melhor campanha no geral. Avançou à semifinal com atuações consistentes e não pode, sob hipótese alguma, ser subestimado.

Além disso, tem o atacante mais talentoso do futebol brasileiro: Estevão, de apenas 17 anos, mas que já é uma fera, com técnica, velocidade e impetuosidade de encher os olhos, capaz de mudar qualquer cenário em um instante. E olhe que Abel Ferreira ainda pode colocar para jogar o novo reforço, o atacante Vitor Roque, de 19 anos.

Dupla San-São Paulo corre por fora?

A dupla San-São ainda mostra alguma irregularidade e está, sim, um pouco atrás de corintianos e palmeirenses. Mas isso não os impede de aprontar nas semifinais.

O São Paulo mostra muita competitividade frente a rivais fortes e tem sido uma pedra no sapato de Abel nos últimos anos. Tem totais condições, portanto, de eliminar o rival. Mas precisará jogar mais do que vem jogando e, claro, contar com o brilho de Lucas Moura, o seu grande jogador.

E o que esperar do Santos? Do Peixe, com o efeito Neymar, pode se esperar tudo. Nos últimos quatro jogos, o time da Vila é o único que venceu todos. Mas, ainda assim, o vejo na condição de zebra. E mesmo com a presença de Neymar, que terá o desafio de mostrar um grande futebol em um clássico.

Além do craque, Caixinha tem outros nomes do meio de campo para frente que podem desequilibrar uma partida em uma jogada, como Soteldo e Guilherme, o artilheiro do campeonato. E nem estou apostando fichas em Tiquinho Soares…

Depois de seis anos, as quatro grandes equipes de São Paulo farão as semifinais do Campeonato Paulista. Deixar de acompanhar estes duelos não é uma opção.

