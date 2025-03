Carnaval: Neymar e jogadores do Santos curtem despedida de Neguinho da Beija-Flor

Neymar curte segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar refez a ponte aérea dos primeiros dias de Brasil e deixou Santos para dar um pulinho no Rio de Janeiro. Desta vez, porém, trocou Mangaratiba para curtir o segundo dia de desfile das escolas de samba direto de um camarote na Sapucaí. Acompanhado de Bruna Biancardi e companheiros de clube, o craque ainda esbarrou com outros astros do esporte durante o evento e pôde sentir de pertinho o clima de despedida de Neguinho da Beija-Flor.

A noite se iniciou com Unidos da Tijuca entoando o canto a “Logun-Edé – Santo menino que velho respeita”. A Beija-Flor veio na sequência sob muita emoção para homenagear Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, e de quebra se despedir de Neguinho. Salgueiro entrou de “Corpo Fechado” para narrar rituais de proteção especialmente da matriz africana. Por fim, chegou a Vila Isabel para fechar o dia sob o enredo “Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece”.

O ídolo santista chegou cedo junto a Yeferson Soteldo, Tomás Rincón e João Basso e marcou presença em um dos camarotes da Sapucaí, o mesmo do levantador Bruninho – que ainda deu uma pisadinha na avenida. A maior medalhista olímpica do país, Rebeca Andrade, também se fez presente na noite de desfiles e se encantou com o que viu.

Bloco do Neymar

O astro santista nunca escondeu sua afeição ao carnaval, nem mesmo quando tinha compromissos em outro continente. Evidentemente, que morando no Brasil não seria diferente. Mas foi. O ‘Bloco do Camisa 10 da Vila’ esteve muito mais caseiro e num ritmo mais calmo ao de outros tempos.

Nos primeiros dias, curtiu em casa com amigos e familiares. Isso porque o camisa 10 ainda se preparava para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista diante do Bragantino, na Vila Belmiro. Agora, liberado desse compromisso, se deu ao luxo de aproveitar no clima de ‘carnalove’.

Entre idas e vindas, Neymar e Bruna Biancardi parecem que estão desfrutando da serenidade do relacionamento neste momento. O casal está à espera de Mel, irmã mais nova de Mavie, primeira filha do casal e a segunda do astro, que também é pai de Davi Lucca e Helena.

Despedida de Neguinho da Beija-Flor

Torcedor do Flamengo e compositor de canções entoadas em arquibancadas de estádios do Brasil, Neguinho é Beija-Flor. Bem como Beija-Flor é Neguinho. Ontem, as partes escreveram o último capítulo de 50 anos de uma história que marcou tantas e tantas gerações.

Ovacionado pela avenida, como se estivesse se despedindo de um Maracanã lotado, Neguinho levou o público às lágrimas por diversos momentos. Dos jovens aos mais velhos, dos familiares ao próprio sambista, ninguém se conteve.

“Hoje é meu penúltimo dia, pois o último será no sábado das campeãs”, declarou antes de puxar o enredo.

