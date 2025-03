Vídeo: Craque do Manchester City é flagrado em ‘estado de embriaguez’ na Inglaterra

As saídas noturnas de Jack Grealish, do Manchester City, o levaram novamente às manchetes da imprensa britânica nesta semana. Isso porque paparazzis flagraram o jogador deixando um pub em Washington, no Reino Unido, no último domingo, 2, sob efeitos evidentes de embriaguez.

O atacante surpreendeu os moradores de Washington ao aparecer no North Biddick, um clube social local, para tomar “algumas cervejas baratas” um dia depois da classificação do City na FA Cup. Segundo fontes do ‘Daily Mail’, Jack quis aproveitar a promoção de pints (canecas de cerveja) a 2,94 libras – um preço muito abaixo dos padrões do Reino Unido – e por isso escolheu esse bar em específico.

Além da presença inesperada, teve outra coisa que chamou atenção dos moradores: o estilo de Jack. O atleta chegou ao local usando um look casual composto por moletom cinza com capuz e jeans largos. “Ele não é diferente de um de nós”, disse o perfil ‘Football Away Days’ – um dos primeiros a compartilhar registros do jogador no clube social.

Apesar do foco dado pela mídia no alto teor alcoólico possivelmente consumido pelo jogador, torcedores saíram em defesa. “Deixe-o viver sua vida, no final do dia estamos falando apenas de um humano”. Outro internauta fez quórum: “parece um sujeito pé no chão. Espero que tenha aproveitado a noite”.

Vídeo

@dailymailsport Jack Grealish leaves Newcastle pub looking unsteady #news #sports #football #soccer #premierleague #mancity ? original sound – Daily Mail Sport

