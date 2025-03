Matheus Henrique confia em resposta rápida do Cruzeiro na temporada

O retorno do Cruzeiro aos treinos será nesta quarta-feira (5), após o elenco aproveitar três dias de folga por conta do Carnaval. O técnico Leonardo Jardim busca o melhor encaixe para o time de olho na estreia celeste no Campeonato Brasileiro, no fim de março diante do Mirassol, no Mineirão.

Titular incontestável do meio-de-campo celeste, Matheus Henrique está confiante que o período de atividades na Toca da Raposa II será crucial para o elenco voltar aos trilhos após a eliminação na semifinal do Campeonato Brasileiro.

“Este não era o período que desejávamos, só de treinamento. Queríamos estar na final e ser campeões (estaduais). Fazer o Cruzeiro campeão novamente. Portanto, precisamos trabalhar para dar a volta por cima nesta outra pré-temporada, agora com o Jardim. Ele vai ter a oportunidade de colocar as ideias dele e com tempo para trabalhar”, iniciou o volante.

Até a data do primeiro desafio pelo Brasileirão, o que se dará entre os dias 29 e 31 de março, o Cruzeiro terá três semanas cheias de treinos. Na visão de Matheus Henrique, o elenco tem a responsabilidade de dar uma resposta imediata após o fracasso no Estadual.

“Estamos devendo em campo, e os únicos que podem mudar essa curva somos nós, jogadores. O nosso torcedor pode ficar consciente de que estamos trabalhando cada vez mais para começar o Brasileiro de uma forma diferente. Queremos dar uma resposta. Afinal, o Cruzeiro e esse grupo aqui não são acostumados a essa realidade. Vamos dar a volta por cima”, assegurou.

Cruzeiro faz jogos-treino, e Jardim quer amistoso

Jardim já avisou que vai aproveitar o período de treinos para observar o time em jogos-treino. Ele pretende, ainda, um amistoso para testar a equipe em um cenário “mais robusto” de jogo. O Botafogo, eliminado do Campeonato Carioca, tem chances de ser o adversário.

Até o momento, Leonardo Jardim dirigiu o time em jogo-treino frente ao sub-20 em duas partidas com duração de 60 minutos cada. Na primeira, 2 a 0 com gols de Matheus Pereira e Bolasie. Já na segunda, com mistura de titulares e reservas nas escalações, veio o que se esperava: goleada por 5 a 0. Kaio Jorge, William e hat-trick de Gabigol.

