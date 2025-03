Vasco deve mais de R$178 milhões para 25 clubes no mundo

Vasco deve valor milionário para vários clubes no Brasil e no mundo - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco vive um processo de recuperação judicial na tentativa de resolver uma dívida de R$637,6 milhões. Na sua lista de credores apresentada à Justiça do Rio de Janeiro, o clube citou mais de duas dúzias de clubes do futebol brasileiro com valores a receber sobre acordos, transferências ou outros negócios mal resolvidos.

Ao todo são 25 clubes, sendo sete da Série A do Campeonato Brasileiro. Há dívidas acima de R$ 20 milhões com clubes como Benfica (João Victor), Casa Pia (Cleiton), Nantes e Inter. Isso porque a 777 Partners, ex-acionista majoritária do Cruz-Maltino, não pagou 82% das transferências realizadas durante o período que estava no clube.

São citados também , São Paulo, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Internacional. Chama atenção, porém, a presença dos rivais Flamengo e Fluminense. O Cruz-maltino deve a cada um R$ 319 mil e R$ 138 mil, respectivamente.

Boa parte desses times cobra o Vasco na CNRD (tribunal da CBF). Além disso, agentes e alguns jogadores também foram à justiça cobrando algumas quantias financeiras do clube.

O plano do Vasco é incluir essas dívidas e as que correm na Fifa para serem pagas dentro da recuperação judicial. O Cruz-Maltino se apega em um código da Fifa. Afinal, a entidade prevê que, se um clube estiver insolvente ou em falência, os processos são suspensos na entidade. Ou seja, as dívidas podem estar sendo incluídas em um plano judicial de pagamento.

Contudo, este plano ainda precisa estar sendo julgado pelo tribunal da CBF. O Vasco aguarda a resolução, enquanto tenta adiar um pouco mais as parcelas.

