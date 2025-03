Jogador do Bragantino fica gravemente ferido em acidente de trânsito a caminho do CT - (crédito: Foto: Divulgação)

Dois jogadores e um assessor do RB Bragantino ficaram feridos em um violento acidente de trânsito, no início da manhã desta terça-feira, 4, no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana. Os nomes dos envolvidos está mantido sob sigilo, mas sabe-se que uma das vítimas, um atleta de 19 anos, sofreu traumatismo craniano e está em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária, o carro dos jogadores colidiu contra a traseira de um caminhão por volta de 5h21, na pista sentido sul. Os atletas estavam a caminho do Centro de Treinamento do Bragantino, em Atibaia, a 65 km de Campinas, e foram levados do Hospital Municipal de Americana por uma viatura da CCR Autoban – concessionária que administra a via.

A vítima de 19 anos estava no banco do passageiro e, no momento do impacto, sofreu um traumatismo craniano. Ela segue internada em estado grave, enquanto o outro jogador, de 18, se protegeu pelo banco traseiro e teve apenas ferimentos leves. Já o estado de saúde do assessor não foi divulgado pelo hospital.

Agentes submeteram os motoristas do caminhão e do carro ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.