São Paulo inicia troca do letreiro no Morumbis

O São Paulo iniciou nos últimos dias a instalação do novo letreiro do Morumbis. A mudança acontece um ano depois do início da parceria, a Mondelez, empresa que comprou os naming rights do estádio. A empresa é dona da marca de chocolates Bis, que já expõe a marca há alguns meses no clube.

A demora para a troca do letreiro se deu por conta da necessidade da Prefeitura de São Paulo precisar autorizar a mudança. Na capital, a Lei Cidade Limpa regula, desde 2006, a publicidade em áreas públicas da cidade. Para a liberação da exibição da marca, a Mondelez ofereceu contrapartidas a órgãos municipais. Contudo, a liberação dependia exclusivamente da empresa, sem o Tricolor se envolver.

O Tricolor e a Mondelez assinaram um contrato de R$ 75 milhões em dezembro de 2023 para que o Morumbi mudasse de nome. No acordo, o estádio passaria a se chamar Morumbis por três anos. Contudo, por conta desta autorização, o letreiro do Cícero Pompeu de Toledo estava com o nome antigo.

Internamente, o estádio já estava todo caracterizado pela parceria desde o início de 2024. Afinal, o estádio do Morumbis é contornado por várias ações e imagens da marca ”Bis”. O que falta para cumprir todos os acordos do contrato é justamente a mudança no letreiro. O processo já está em ação e o São Paulo espera que as obras acabem até o final de março, mas não estipula uma data exata para dar fim na mudança.

