Paulistão: FPF define datas e horários das semifinais

A Federação Paulista divulgou na manhã desta terça-feira (04/03), as datas e horários das semifinais do Paulistão. O Corinthians encara o Santos na Neo Química Arena, no domingo (09/03), às 18h30. Já o Palmeiras recebe o São Paulo na segunda-feira (10/03), às 21h35, no Allianz Parque.

Assim como nas quartas de final, as semifinais são disputadas em jogo único, com o time com mais pontos como mandante. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis. Vale lembrar que por ordem do Estado de São Paulo desde 2016, os clássicos acontecem com torcida única.

TUDO PRONTO!

DATAS E HORÁRIOS DEFINIDOS PARA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO SICREDI! #PaulistãoSicrediÉDoBrasil #Semifinais pic.twitter.com/LfsvUyyCoZ — Paulistão (@Paulistao) March 4, 2025

As finais do Estadual estão marcadas para o dia 16 e 27 de março. A equipe mais bem colocada na soma geral dos pontos faz a segunda partida como mandante. Por enquanto, o Corinthians tem a vantagem de decidir todos os jogos em casa. Afinal, o Timão tem a melhor campanha da competição.

Já o Palmeiras, que luta pelo tetracampeonato, é o segundo melhor na tabela geral. Assim, caso o Corinthians não se classifique para o final, o Verdão pode ter o jogo decisivo no Allianz.

Contudo, caso a final seja entre São Paulo e Santos, a vantagem do mando de campo será do Tricolor Paulista, que tem uma campanha melhor que a do Peixe até aqui.

Com a classificação do São Paulo em cima do Novorizontino nesta segunda-feira (03/3), o Paulistão terá os quatro grandes do estado na semifinal do Paulistão, algo que não acontecia há seis anos. A última vez que em que Tricolor Paulista, Palmeiras, Santos e Corinthians estiveram entre os quatro melhores da competição foi em 2019.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.