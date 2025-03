Mano explica adaptação lenta de Lavega no Fluminense

Reforço uruguaio, Lavega ainda não teve oportunidades com Mano Menezes no Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Um dos 11 novos reforços contratados pelo Fluminense para a temporada, o jovem uruguaio Lavega chegou ao clube no final de dezembro sob grandes expectativas. Após participar do Sul-Americano sub-20 pela seleção uruguaia, o atacante ficou à disposição do Flu, porém ainda não teve oportunidades de atuar. Considerado uma promessa no Uruguai, onde é capitão nas categorias de base, ele está passando por um período de adaptação ao futebol brasileiro. Essa adaptação é explicada pelo técnico Mano Menezes.

O treinador, usando como exemplo o trabalho realizado com o colombiano Gabriel Fuentes, um dos destaques atuais da equipe, afirmou que está sendo feito um planejamento para que Lavega esteja pronto para entrar em campo.

“Penso da mesma forma em relação aos jogadores. Sempre que você traz alguém, cria-se uma expectativa. Eu busco proporcionar a eles as condições para que, quando entrem, o façam de maneira eficaz. Caso contrário, a expectativa se transforma em frustração. Você se lembra quanto tempo levou para que Fuentes entrasse em campo? Ele estava enfrentando dificuldades físicas, então tivemos que trabalhar para moldá-lo às necessidades de jogar a cada três dias no Brasil, e quando ele finalmente jogou, foi muito bem. O mesmo se aplica aos outros, especialmente aos mais jovens. Tenho muita confiança neles. Todas as contratações foram muito discutidas. A restrição financeira até tem seu lado positivo, pois nos obriga a pensar bastante. Cada um deles tem algo diferente para contribuir com aquilo que precisamos, visando nos transformar em um grupo competitivo capaz de disputar todas as competições”, comentou Mano.

Uruguaio está regularizado desde janeiro

Lavega já teve sua situação regularizada no BID da CBF desde janeiro. Durante uma pausa nos treinos da seleção uruguaia, o atacante aproveitou para antecipar sua documentação trabalhista para estrangeiros no Brasil.

No Sul-Americano sub-20, Lavega foi um dos principais jogadores técnicos da seleção uruguaia. Como capitão, era dele que saíam as principais jogadas ofensivas da Celeste. Ele marcou dois gols contra a Argentina na derrota por 4 a 3 no hexagonal final.

A seleção uruguaia terminou a fase decisiva do torneio na quinta posição e não conseguiu garantir vaga para a Copa do Mundo da categoria. O Brasil sagrou-se campeão, com a Argentina ficando com o vice-campeonato.

