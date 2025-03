São Paulo emite nota repudiando data da semifinal contra o Palmeiras

O São Paulo emitiu uma nota oficial, na manhã desta terça-feira (04/03), repudiando a data do duelo contra o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. A FPF definiu que o Choque-Rei vai acontecer na próxima segunda-feira (10/03), às 21h35, no Allianz Parque.

Por ter melhor campanha do que o São Paulo, o Palmeiras é o mandante do duelo. Contudo, o Allianz Parque não estará disponível no sábado (08/03), já que vai receber um show. Por isso, o Verdão fez uma solicitação para a Federação Paulista de Futebol, para que o embate acontecesse na segunda-feira. O pedido acabou sendo acatado, mas desagradou o Tricolor.

A nota tricolor informa que, como essa decisão já estaria tomada previamente, os dirigentes decidiram não participar do Conselho Técnico. O encontro aconteceu nesta terça-feira, mas o São Paulo realizou um boicote.

Caso o duelo acontecesse no sábado, o Palmeiras precisaria levar o embate para outro estádio. O mais provável seria a Arena Barueri, local que os jogadores do Verdão e o técnico Abel Ferreira já reclamaram anteriormente. Por isso, o Verdão fez um pedido formal para a FPF mudar a data.

O regulamento do Campeonato Paulista não prevê a obrigatoriedade de jogos de mata-mata estarem sendo disputados em finais de semana. Ele apenas cita que o clube de melhor campanha será o mandante e que a que a renda líquida da semifinal precisa estar sendo dividida igualmente entre os clubes.

Veja a nota do São Paulo

“O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as quatro agremiações de maior torcida vão disputar esta fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente”.

