Valencia recupera espaço no Internacional neste começo da temporada

Enner Valencia voltou a corresponder em campo com bom rendimento e recuperou espaço no Internacional neste início de temporada. Simultaneamente, o atacante equatoriano também fez as pazes com a fase goleadora. Isso porque ele já acumula quatro gols e uma assistência, além de recuperar o poder de decisão, com o qual contribuiu na trajetória do Colorado na Libertadores de 2023, quando parou na semifinal.

Valencia foi um dos atletas que comandaram a melhora do Inter no segundo tempo da partida de volta diante do Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho, no último sábado (01/03). O adversário saiu na frente antes do intervalo, mas na sequência os donos da casa viraram o jogo e venceram por 3 a 1. O camisa 13, aliás, foi protagonista ao marcar dois gols.

O crescimento de desempenho de Valencia é evidente. Ao ponto que ao balançar as redes do oponente anterior em duas ocasiões repetiu um feito que alcançou há quase um ano. A última vez foi em 13 de março de 2024, quando o Colorado superou o Nova Iguaçu por 2 a 0 em duelo pela segunda fase da Copa do Brasil, em Brasília.

Atacante renasce no Internacional

Valencia emplacou três partidas consecutivas como titular e se consolidou como uma peça importante no elenco. Afinal, ao lado do volante Bruno Henrique, os dois somam oito partidas em 2025. A dupla, aliás, fica atrás somente de Anthoni, Braian Aguirre, Victor Gabriel, Vitinho e Wanderson como atletas mais utilizados.

Além disso, com os quatro gols, o equatoriano se tornou o vice-artilheiro do Internacional na temporada. Apenas o atacante recém-chegado Vitinho está à sua frente, com um gol a mais.

A tendência é a de que ele permaneça entre os 11 titulares nos Gre-Nais referentes às finais do Campeonato Gaúcho, tanto por conta do seu rendimento positivo como pela indefinição se outras peças essenciais terão condições de voltar a atuar. Afinal, o meio-campista Alan Patrick, além dos atacantes Borré e Wesley ainda se recuperam de lesões. Mesmo que retornem, pela condição física, o mais provável é que fiquem como opções no banco.

