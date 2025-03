Corinthians faz planejamento especial para ter Garro 100% nas decisões

O Corinthians vem dando uma atenção especial ao meia Rodrigo Garro. Não por ser um dos principais jogadores do elenco, mas também por conta de sua condição física. O Timão entende que não pode perder seu principal meio-campista neste período de decisões no mês de março.

Contra o Mirassol, no último domingo (02/03) nas quartas de final do Campeonato Paulista, o jogador começou a partida no banco de reservas. Isso por conta das dores que o meia sente no joelho direito desde o ano passado. Garro teve uma tendinopatia patelar e, devido ao problema, perdeu o primeiro mês desta temporada.

Além disso, o Corinthians viu Igor Coronado, o reserva imediato do argentino, sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita. Assim, correr o risco de perder seu principal articulador sem um substituto, é algo que preocupa a comissão técnica.

Garro não está impossibilitado de atuar, tanto é que entrou no segundo tempo contra o Mirassol. Contudo, o Corinthians tenta administrar os esforços em treinos e jogos para evitar uma sobrecarga no joelho do jogador.

É esperado que ele comece a partida como titular contra o Barcelona-EQU, fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. A expectativa é que o jogador também comece o duelo da semifinal do Paulistão, contra o Santos. Até aqui, Garro disputou seis dos 15 jogos do Timão na temporada e deu uma assistência. O planejamento do Alvinegro é aproveitar a próxima Data-Fifa, que será entre os dias 20 e 25 de março para fazer um trabalho de fortalecimento específico com o argentino.

