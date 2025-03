Decisivo em pênaltis, Volpi supera rapidamente a desconfiança no Grêmio

Goleiro Tiago Volpi 'dribla' rejeição prévia no Grêmio com intervenções decisivas em penalidades - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Tiago Volpi emplaca trajetória que se caracteriza por superar desconfiança prévia da torcida em pouco mais de um mês no Grêmio. Tal conquista se explica pela performance decisiva do goleiro nos dois momentos mais importantes para o Imortal até aqui na temporada.

Afinal, o experiente jogador contribuiu nas classificações da equipe tanto para a segunda fase da Copa do Brasil quanto para a final do Campeonato Gaúcho. Isso ocorreu, aliás, em um intervalo de dez dias. Em ambos os casos com defesa e conversão de penalidades.

Inicialmente, houve uma indefinição na titularidade entre Gabriel Grando e Tiago Volpi. Posteriormente, o técnico Gustavo Quinteros escolheu o segundo como o dono da posição. Este, por sua vez, não decepcionou. No embate com o São Raimundo-RR, o time gaúcho saiu atrás no placar e conseguiu marcar o gol do empate somente nos acréscimos.

Pelo novo regulamento, a decisão da vaga para a etapa vai para os pênaltis em caso de empate no tempo normal. Na série decisiva, portanto, Volpi defendeu a última batida do time de Roraima e converteu a cobrança que assegurou a classificação para o Grêmio.

Soberano em pênaltis

Posteriormente, o enredo foi semelhante na disputa com o Juventude por um lugar na final do Estadual. A partida de volta ocorreu no Alfredo Jaconi, no último sábado (01/03), e o Jaconero construiu uma vantagem de dois gols. Neste cenário, o time do interior era quem estava com a vaga para a decisão do Campeonato Gaúcho. Novamente nos acréscimos, o Imortal conseguiu a reação com um gol de bicicleta do zagueiro Gustavo Martins, que causou polêmica.

Em uma nova decisão de pênaltis, Volpi melhorou se desempenho e mais uma vez foi decisivo. Afinal, defendeu as cobranças de Alan Ruschel e Nenê. Por sinal, novamente acertou precisou ir para a marca da cal. O rendimento de destaque neste cenário foi aprimorado em sua passagem no Toluca, do México, seu ex-clube.

No período em que atuou fora do Brasil, aliás, ele se tornou o cobrador oficial da equipe mexicana e também se consolidou uma conexão com a torcida. Tiago almeja repetir essa trajetória no Grêmio. Alguns torcedores do Tricolor Gaúcho teceram críticas iniciais no momento ainda de contratação do goleiro. Tal cenário de desconfiança tem base em seu desempenho em seu período no São Paulo.

Goleiro tem sucesso inicial em convencer torcedores do Grêmio

Por isso, Volpi se autodefiniu como um “patinho feio”, mas prometeu que iria reverter em campo com a sua performance. Pelo menos neste início de temporada, o goleiro tem êxito nesta empreitada. Prova disso é que teve seu nome gritado pela torcida no Alfredo Jaconi após a classificação para a final do Gauchão.

Ele admitiu que houve uma certa mudança de contexto, mas que ainda não simboliza uma consolidação. Mesmo assim, neste primeiro momento Tiago não faz o torcedor gremista sentir saudades de Marchesín após sua saída inesperada para o Boca Juniors. Além disso, pelo menos na meta ele traz confiança para os dois Gre-Nais referentes às partidas pela decisão do Campeonato Gaúcho.

O jogo de ida ocorrerá, no próximo sábado (08/03), às 16h30, na Arena do Grêmio. Já o duelo de volta será no dia 16 de março, no mesmo horário, no Beira-Rio.

