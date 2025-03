Vasco admite dívidas de R$ 13,2 milhões com atual elenco

Ao dar entrada no pedido de Recuperação Judicial, o Vasco acusou dívida de R$ 13,2 milhões com jogadores do atual elenco. Os valores se referem a luvas e direitos de imagem e a relação consta no processo aceito pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital no último dia 26.

Segundo informações do “ge” desta terça-feira (4), pelo menos 17 jogadores têm valores atrasados. As maiores dívidas são com João Victor e Payet (veja lista abaixo). O zagueiro ainda tem a receber mais de R$ 3 milhões em luvas, enquanto o francês tem crédito de R$ 2,2 milhões.

No pedido de RJ, o jurídico do Vasco solicitou que tais jogadores fossem “credores colaboradores”. Dessa forma, não precisariam entrar na fila de pagamento. O motivo é o fato de serem “prestadores de serviços necessários à manutenção da atividade empresarial do futebol”, diz o clube no documento anexo ao processo.

Confira os valores

João Victor – R$ 3.287.500,00 (luvas)

Payet – R$ 2.235.727,27 (luvas)

Jean Meneses – R$ 1.439.166,67 (luvas)

Paulinho – R$ 1.150.000,00 (luvas)

Léo Jardim – R$ 1.132.000,00 (luvas)

David – R$ 867.666,00 (luvas)

Adson – R$ 640.000,00 (luvas)

Hugo Moura – R$ 550.000,00 (luvas)

Coutinho – R$ 550.000,00 (imagem)

Puma – R$ 349.538,50 (luvas)

Jair – R$ 311.200,00 (luvas)

Vegetti – R$ 240.000,00 (imagem)

Souza – R$ 160.000,00 (imagem)

Victor Luís – R$ 120.000,00 (imagem)

Sforza – R$ 87.500,00 (imagem)

Capasso – R$ 75.000,00 (imagem)

De Lucca – R$ 69.000,00 (imagem)

