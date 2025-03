Flamengo pode ter retornos importantes para clássico contra o Vasco

Após dois dias de folga, o Flamengo se reapresentou nesta terça-feira (4) e iniciou a preparação para o segundo jogo da semifinal, contra o Vasco, que acontecerá no sábado (8), no Maracanã. O técnico Filipe Luís pode ter novidade na lista de relacionados até o dia da partida e terá tempo para definir para clássico decisivo.

Afinal, Alex Sandro e Juninho podem voltar à ficar disposição do treinador para o duelo. O lateral teve uma lesão grau 1 na coxa esquerda no dia 8 de fevereiro e está em fase final de recuperação. Do outro lado, o atacante foi diagnosticado com um edema muscular na coxa direita no dia 13 de fevereiro.

Danilo também deve retornar após ser desfalque no jogo de ida da semifinal. O zagueiro sentiu incômodo muscular e ficou fora de combate, mas já participou da atividade no campo nesta terça. Nos dias de folga, ele foi ao Ninho do Urubu dar continuidade no tratamento.

No meio-campo, De la Cruz está treinando normalmente com o grupo, mas tem um cronograma especial por conta das lesões do ano passado. Ele ficou fora do último jogo por causa do gramado sintético. Assim, também pode ser mais uma opção para o duelo de volta, no Maracanã. Por fim, Michael e Cebolinha são os únicos desfalque certos para o segundo jogo. Ambos se recuperam de lesão na coxa esquerda e direita, respectivamente.

O terceiro Clássico dos Milhões será, às 17h45 (de Brasília), no sábado, e vale a classificação para final do Campeonato Carioca. O Flamengo, afinal, venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e carrega a vantagem do empate no placar agregado.

