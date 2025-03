Quarto maior artilheiro do futebol brasileiro, Dadá Maravilha completa 79 anos

Dário José dos Santos, mais conhecido como Dadá Maravilha, ídolo do Atlético Mineiro, completa 79 anos nesta terça-feira (4), o ex-jogador está na história do futebol brasileiro, sendo o quarto maior artilheiro até o momento.

Com 926 gols marcados ao longo da sua carreira, o ex centroavante fica atrás apenas de Romário, Pelé e Arthur Friedenreich. Além desse feito histórico, Dadá tem outro recorde marcante na carreira.

Em uma partida em 1976, ele bateu o recorde nacional de gols em uma única partida, ao marcar dez vezes na vitória por 14 a 0 sobre o Santo Amaro, pelo Pernambucano. Assim, ultrapassou a marca até mesmo de Pelé, que assinalou oito gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em 1964.

Vale ressaltar que, além de alguns clubes no futebol brasileiro, Dadá Maravilha também atuou com Pelé e fez parte do grupo campeão da Copa do Mundo em 1970.

Carreira de Dadá Maravilha

Dário é natural do Rio de Janeiro e começou a sua carreira profissional em Campo Grande. Com destaque, chegou no Atlético Mineiro, onde foi artilheiro do Brasileiro em 1971. Anos depois, aliás, também foi artilheiro na conquista do campeonato do Internacional. Dadá Maravilha também defendeu Goiás, Bahia, Ponte Preta, Paysandu, Náutico, Santa Cruz, Coritiba, América-MG, Nacional-AM e Douradense.

No entanto, o clube em que o centroavante mais atuou na carreira foi o Atlético Mineiro. Por lá, ele conquistou duas Campeonatos Mineiros (1970 e 1978), o Campeonato Brasileiro de 1971, três Taças Belo Horizonte (1970, 1971 e 1972) e um Torneio de Léon em 1972.

Foram duas passagens pelo Galo, primeiro em 1968 até 1974 e depois em 1978 e 1979. Além disso, foi artilheiro em vários campeonatos com a camisa do clube mineiro. Assim, é o segundo maior artilheiro da história do Atlético.



