Fortaleza x Ferroviário: onde assistir, escalações e arbitragem

Não é replay não. Após começarem a decidir uma vaga na final do Campeonato Cearense, Fortaleza e Ferroviário voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (05), às 19h, no Castelão. Desta vez o confronto é válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Depois do empate sem gols pelo estadual, as duas equipes chegam em cenários diferentes no torneio. O Leão vem de duas derrotas consecutivas e ocupa a terceira colocação do Grupo A, com seis pontos. Já o Tubarão venceu a primeira na última rodada e quer entrar na zona de classificação, sendo o quinto colocado, com quatro pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, pelo sistema Pay-per-view.

Como chega o Fortaleza

O Leão não está tendo um bom começo de temporada e os últimos jogos mostram isso. Já são quatro partidas seguidas sem vencer, incluindo duas derrotas na Copa do Nordeste. Para se reabilitar em 2024, Vojvoda não conta apenas com Emanuel Martinez, que está lesionado, e avalia fazer alterações em seu time titular.

Como chega o Ferroviário

Depois de fazer um duelo competitivo pelo Cearense, a expectativa é que Thiago Zorra não mude o time relação ao que jogou a semifinal. O Ferrão pode entrar na zona de classificação caso vença o rival, além de conseguir uma reabilitação da precoce eliminação na Copa do Brasil, onde caiu para o Maracanã.

Fortaleza x Ferroviário

Copa do Nordeste – 5ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 05/03/2025, às 19h

Local: Estádio Castelão, Fortaleza (CE)

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Brítez, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ferroviário: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jeffão, Iago, Pablo Alves, Willyam Maranhão, Gharib, Janeudo, Allanzinho e Ciel. Técnico: Thiago Zorra

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

Jogos da 5ª rodada da Copa do Nordeste:

05/03

19h – Ferrovário x Fortaleza

19h – Moto Club x Sousa

21h30 – Vitória x Altos

21h30 – Sport x CRB

06/03

19h – Ceará x América de Natal

19h – Sampaio Corrêa x Náutico

21h30 – Juazeirense x CSA

