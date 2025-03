Internacional se aproxima de repetir proeza de quase três décadas

O Internacional conseguiu emplacar dez jogos de invencibilidade neste início de temporada e está a um passo de igualar feito que alcançou em 1997. Na ocasião, sob o comando de Celso Roth, o Colorado ficou 11 partidas sem perder no começo daquele ano. Entre Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil foram seis triunfos e cinco empates.

O time gaúcho, naquela oportunidade, conheceu o seu primeiro revés na temporada em duelo contra o Santos. No jogo de ida das oitavas de final do torneio mata-mata nacional, perdeu por 2 a 0. Na atual temporada, o Colorado alcançou a marca de dez jogos de invencibilidade ao superar o Caxias, de virada, por 3 a 1, no último sábado, no Beira-Rio. Neste período, foram oito vitórias e dois empates, todos pelo Estadual. A equipe, aliás, assegurou a classificação para o mata-mata com a melhor campanha da fase de grupos.

Tal cenário representa o sucesso em correção de rota no trabalho do técnico Roger Machado. Afinal, em um primeiro momento a equipe teve dificuldades em dar sequência ao desempenho elogiável da segunda parte da última temporada. Após uma oscilação inicial, houve êxito em recuperar o nível de performance em meio a um período em que dez jogadores se recuperam de problemas no departamento médico.

Este contexto é tão crítico no Inter que o treinador precisou mudar praticamente todo o time titular. Em comparação com a equipe que conquistou a arrancada no último Campeonato Brasileiro e emplacou os 16 jogos de invencibilidade, permanecem apenas três nomes: o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei e ovolante Fernando.

Internacional: finalista em fase invicta

O triunfo sobre o Caxias também possibilitou ao treinador Roger Machado a carimbar sua primeira decisão desde que assumiu a equipe. Com isso, está a dois jogos de atingir o planejamento da diretoria de voltar a conquistar o Campeonato Gaúcho, que não ocorre desde 2016. Ao mesmo tempo, outra missão é evitar o octacampeonato do seu arquirrival, feito que somente o Colorado alcançou na história. Isso ocorreu uma única vez, entre as décadas de 1960 e 70.

Uma escrita negativa que o treinador já conseguiu extinguir foram os quase quatro anos sem alcançar a final do Estadual. Caso haja a manutenção e sequência desta fase sem derrota com o título do Estadual, o time passará a almejar uma conquista nacional. Além disso, o objetivo do próprio Roger será pelo menos repetir a invencibilidade de 16 jogos no segundo turno da edição passada do Brasileirão. Na ocasião, este período contribuiu para o Internacional confirmar sua vaga na fase de grupo da Libertadores de 2025.

