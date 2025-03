Flamengo muda métodos em contratações e trava assédio de clubes

José Boto muda postura do Flamengo no mercado - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Desde a chegada do diretor José Boto, o Flamengo mudou a postura dentro do mercado, o perfil de interesse dos jogadores e ainda pretende manter o elenco para a sequência da temporada. Ainda se adaptando ao estilo do futebol brasileiro, o português faz ajustes no departamento de scouting para que o clube tenha a sua cara. A expectativa interna, aliás, é que a próxima janela tenha “a cara” de Boto.

Nesta primeira janela, o Flamengo procurou apenas oportunidades de mercado, como já era de se esperar. Juninho foi a primeira contratação do ano do novo departamento de futebol. O Fla pagou 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) para contratá-lo do Qarabag (Azerbaijão). Agora, o Rubro-Negro irá explorar os “mercados alternativos” para encontrar jogadores que se encaixem ao estilo de jogo de Filipe Luís.

Aliás, o atacante Lassina Traoré, de Burkina Faso e atualmente no Shakhtar, também foi um nome que o Flamengo buscou informações nesta janela de transferência. O diretor, aliás, assumiu o interesse pelo centroavante de 23 anos em coletiva de apresentação. Contudo, a condição física de Lassina fez o Rubro-Negro recuar sobre a negociação. É mais um exemplo de um jogador desconhecido do futebol brasileiro.

Além disso, José Boto não costuma fazer viagens como a antiga direção de Marcos Braz e Bruno Spindel. Ambos iriam para Europa para conversar com jogadores ou técnicos. Praticamente todas as janelas houve uma viagem. No entanto, Boto pensa diferente. Por ter vindo da Europa e ter anos de experiência no mercado fora do Brasil, ele entende que não precisa deixar o Rio de Janeiro para negociações. Tudo é feito por telefone e videoconferência.

Com o fechamento da janela na última sexta, o Flamengo está com sentimento satisfeito. O clube supriu todas as necessidades que traçou no planejamento do início do ano e vê o elenco como bom e completo para o técnico Filipe Luís.

Flamengo busca manter e renovar com jogadores

O Flamengo também mudou a forma de pensar com relação as saídas. José Boto conseguiu segurar as altas investidas do Zenit (Rússia) por Gerson e Wesley neste início de temporada. O clube optou por não negociar atletas que considera importantes no elenco e informou a postura em duas notas oficiais. O clube também impôs uma condição para negociar atletas a clubes brasileiros. Após vitória sobre o Vasco, José Boto sinalizou que só negocia com pagamento à vista ou com garantias bancárias.

Por fim, o clube também pretende renovar com jogadores do atual elenco. O volante Erick Pulgar tem acordo encaminhado com o Flamengo. Desse modo, o empresário do jogador chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para ter a última reunião com o direto de futebol José Boto e assinar o vínculo de três anos. Além dele, Arrascaeta também tem desejo de renovar com o Rubro-Negro. O agente do uruguaio, aliás, confirmou o interesse em estender o vínculo (hoje válido até dezembro de 2026). Ele enviará nos próximos dias a ideia do novo tempo do compromisso e valores. Além deles, o clube também pretende renovar com Varela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.