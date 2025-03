Cruzeiro fará lançamento de nova camisa, e estreia será em final feminina

O Cruzeiro prepara a estreia de sua nova camisa, versão 2025, para sexta-feira (7). A novidade é que, pela primeira vez, o lançamento será feito com o time feminino, no confronto no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O jogo valerá pela final da Supercopa do Brasil Feminina, a partir das 19h (de Brasília).

Aliás, no dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Anteriormente, o atacante Gabigol participou de ações de divulgação da nova camisa, enquanto a segunda versão será lançada ao longo da temporada. O novo uniforme terá detalhes na cor branca nas mangas, seguindo o modelo adotado por Internacional e Arsenal, da Inglaterra. Já as listras da patrocinadora serão azuis, além de grafismos que enaltecem as estrelas celestes.

Por sua vez, o Cruzeiro voltará a usar o escudo fechado do clube. Afinal, nos últimos anos, a equipe utilizou as estrelas soltas na camisa. Será o retorno do escudo tradicional, presente, por exemplo, na conquista da Tríplice Coroa.

Enquanto o time feminino estreará o uniforme em campo, o masculino usará a nova camisa na estreia do Campeonato Brasileiro, no fim de março, ou em amistosos. O clube estuda marcar uma partida contra o Botafogo.

