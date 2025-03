Cria do Flamengo anuncia gravidez com ex de Arrascaeta

Tem novo pai na área! Lázaro, cria do Flamengo e ex-jogador do Palmeiras está a espera da sua primeira filha. O atacante anunciou nas redes sociais, junto com Bianca Wejnger, a gravidez.

Em publicação conjunta, portanto, os dois fizeram uma sequência de fotos e vídeos em que mostram um exame de imagem, pelúcias, moletom escrito ‘agora somos 3’ com alguns outros objetos infantis.

“I met my biggest blessing. Prayed for you, look what God has done”, escreveram na legenda, que em português quer dizer: eu conheci minha maior benção. Orei por você, olha o que Deus fez.

Na sequência, Bianca postou um vídeo de como foi a revelação para o sexo do bebê. Os dois abriram uma caixa branca em que saiu balões rosas. Logo depois, se abraçaram. Na legenda, ela revelou o nome da filha: Chloe.

Lázaro e Bianca apareceram pela primeira vez juntos nas redes sociais em 2024, quando ele ainda defendia o Palmeiras. Dessa forma, eles compartilharam momentos juntos nas redes sociais em um dos parques de diversões de Orlando, nos Estados Unidos. A modelo, por sua vez, já teria vivido um affair com o meia Arrascaeta, do Flamengo e o goleiro Hugo Souza, do Corinthians.

Início no Flamengo Lázaro é cria do Flamengo, onde se destacou em 2022. Ele atuou em 62 partidas e marcou oito gols. Assim, despertou interesse do futebol espanhol e foi negociado para o Almería. No ano passado, o clube espanhol emprestou o atacante ao Palmeiras. Pelo Verdão, ele disputou 35 partidas e marcou três gols. No entanto, no fim de 2024, voltou para o futebol espanhol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.