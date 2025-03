Botafogo avança negociação para renovar com Gregore

O Botafogo avançou nas negociações para renovar o contrato do volante Gregore nos últimos dias. O clube tem objetivo de assinar um novo vínculo com o camisa 26 desde o começo do ano. As conversas ainda estão em andamento. A informação inicial foi do “ge”.

O Alvinegro e os representantes de Gregore estão negociando uma valorização salarial e um aumento na multa rescisória, atualmente fixada em US$ 4 milhões (R$ 23,3 milhões) para clubes estrangeiros. As discussões ganharam força após o fechamento da janela de transferências e, o clube espera um desfecho positivo. O novo contrato do volante deve se estender até 2029.

John Textor, proprietário da SAF Alvinegra, rejeitou no início deste ano duas ofertas do Atlético-MG e uma do Al-Rayyan, time de Artur Jorge, ex-treinador da equipe Carioca, por Gregore. Dentro do clube, há o entendimento de que o volante é uma peça chave para o elenco.

Gregore, aliás, chegou ao Glorioso em fevereiro do ano passado, em uma transferência de US$ 2,5 milhões (R$ 13,5 milhões). O jogador conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O volante, portanto, disputou 62 partidas com a camisa alvinegra, e marcou três gols e distribuiu duas assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.