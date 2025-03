Volpi rebate dirigente rival e valoriza Grêmio finalista: ???Dentro das quatro linhas???

O Grêmio deu início, nesta terça-feira (4), à preparação para os Gre-Nais referente aos jogos da decisão do Campeonato Gaúcho. Em entrevista no CT Luiz Carvalho, Tiago Volpi comentou sobre a guerra de narrativas dos arquirrivais nos bastidores. Neste contexto, o goleiro assegurou que o elenco do Imortal centraliza seus esforços para ter a melhor performance em campo.

De acordo com Volpi, outros cenários como as contestáveis atuações da arbitragem ou outras situações extracampo não causam a preocupação do time gaúcho. Tal declaração teve o intuito de rebater provocação do presidente do Internacional, Alessandro Barcellos. Anteriormente, o cartola insinuou que “uma equipe está na final do Estadual graças à arbitragem”.

“Estamos muito tranquilos pelo que fizemos dentro de campo. Ganhamos a vaga dentro das quatro linhas, o direito de disputar a final. Honestamente, não importa o que estão falando do outro lado. Só não sabemos o quanto trabalhamos. Somos merecedores de jogar essa final”, garantiu o goleiro.

Busca pelo equilíbrio

Tiago reforçou que este tipo de jogo é significativo para os atletas, porém há um debate entre os seus companheiros no elenco para ir a campo nas condições ideais. Segundo ele, o grupo tenta identificar uma estabilidade entre emoção e razão.

“É normal que exista essa repercussão. Temos que carregar isso. É um jogo importante, que vale muito. A gente vai até certo ponto. Para também focar no que importante. Não deixar que a emoção tome conta da razão. Temos que levar o coração, mas a razão tem de prevalecer. Todos entendem o que representa o Gre-Nal. E uma final de Gauchão com o clássico. Estamos muito preparados para os enfrentar”, refletiu Volpi.

Boa fase em início de trajetória no Grêmio

O goleiro supera a desconfiança prévia da torcida do Imortal ainda no processo de sua contratação, já que foi decisivo nos dois jogos mais importantes no ano. Ele foi protagonista na disputa de pênaltis na primeira fase da Copa do Brasil diante do São Raimundo-RR, além do jogo de volta da semifinal pelo Gauchão contra o Juventude.

Em um intervalo de dez dias, ele defendeu três cobranças e converteu duas penalidades. Assim, Volpi abordou essa fase positiva inicial que passa com a camisa do Grêmio.

“É um momento, como falei após o jogo, em que me sinto muito feliz, depois de toda essa questão. Me lembro bem da minha coletiva (de apresentação). Falei que não iria reverter com palavras. Pedi tempo para trabalhar e no dia a dia provar meu valor e a confiança do clube ao me trazer. Hoje é um cenário positivo, diferente do de 30 dias atrás. Mas tenho a consciência de que o futebol é dinâmico. Se não fizer as cosias bem, tudo pode mudar rápido. Acredito que o trabalho é a base. Espero que essa confiança do torcedor possa crescer a cada dia”, concluiu o goleiro.

Tiago Volpi convenceu o técnico Gustavo Quinteros de que merecia a titularidade em disputa com Gabriel Grando e se consolidou com essas atuações decisivas. Assim, o Gre-Nal 445, que ocorrerá no próximo sábado (08), na Arena, vai representar a sua estreia em clássicos estaduais. Até porque no encontro entre os arquirrivais na fase de grupos do Campeonato Gaúcho, ele ficou como opção no banco.

