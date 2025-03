Portuguesa corre riscos de não ter mais SAF

A Portuguesa, de São Paulo, corre o risco de não ter mais sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Segundo o presidente Alex Bourgeois, um grupo de empresários que assumiu a gestão do clube se reuniu com a FPF (Federação Paulista de Futebol) para oficializar a Lusa como SAF, mas não teve sucesso.

Aliás, um trecho da ata da Assembleia dos sócios, realizada no final de 2024 e assinada pelo presidente do órgão, Marcos Lico, impede essa homologação. No documento, o dirigente solicita que o COF (Conselho de Orientação e Fiscalização) analise novamente o pedido para checar as ressalvas feitas pelo órgão. O objetivo é obter um parecer positivo para a instalação da SAF, desde que alguns ajustes sejam feitos.

Com esse impasse, a Tauá Partners, responsável pela administração da SAF, ameaça deixar o clube. Já Marcos Lico confia em um desfecho positivo, pois se apega a seis ressalvas do contrato e aguarda a nova análise do COF para a Assembleia homologar a proposta.

Sem o reconhecimento da FPF e da CBF, a SAF da Portuguesa não pode registrar jogadores, receber cotas de participação ou premiações em competições estaduais e nacionais.

“O que não pode é seguir como está. Não há segurança jurídica para nós. Não faz sentido continuar investindo, colocando dinheiro, e não ter essa situação resolvida. Se isso não acontecer, seremos obrigados a sair, e o impacto para a Portuguesa será terrível. Se sairmos, como o clube está em meio a um processo de recuperação judicial, a Justiça decretará a falência da associação.”

Todavia, sem a SAF, a Portuguesa corre o risco de ter a falência decretada. O tradicional clube paulista não tem planos nem condições atuais de arcar com suas dívidas.

