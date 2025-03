FGF muda horário do Gre-Nal 445, pelo primeiro jogo da final do Gauchão

O Gre-Nal 445, que abre a disputa pelo título do Campeonato Gaúcho, no próximo sábado (08), sofreu uma mudança no horário. Isso porque a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) deve ter início, às 17h45, na Arena do Grêmio. Anteriormente, o clássico estava marcado para às 16h30.

O Grêmio foi o primeiro time a confirmar a vaga na decisão do Estadual. Após vencer o Juventude na partida de ida das semifinais por 2 a 1, o adversário superou o Imortal pelo mesmo placar. Com a igualdade no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis e a equipe da capital contou novamente com a atuação decisiva de Tiago Volpi.

Rivais chegam ao Gre-Nal com trajetórias distintas

Na ocasião, o goleiro defendeu os pênaltis de Alan Ruschel e Nenê, além de converter a sua cobrança. Assim, o Tricolor Gaúcho mantém vivo o sonho de garantir o octacampeonato. Por outro lado, o Internacional teve um confronto mais tranquilo diante do Caxias. No primeiro jogo assegurou o triunfo por 2 a 0, no Estádio Centenário. Posteriormente, no duelo de volta, no Beira-Rio, o Grená saiu na frente antes do intervalo. Contudo, na segunda etapa os donos da casa cresceram de rendimento viraram o jogo e venceram por 3 a 1.

Com isso, o Colorado ampliou a invencibilidade para dez jogos e ainda não sabe o que é derrota na temporada. A fase positiva também possibilitou o técnico Roger Machado a alcançar a sua primeira decisão no comando do Inter desde junho do ano passado. Consequentemente houve a quebra da escrita negativa de quatro anos sem a equipe chegar à decisão.

Neste cenário, o Internacional está a dois jogos de possivelmente dar fim ao jejum de quase nove anos sem vencer o Campeonato Gaúcho. Outra motivação é evitar o octacampeonato do seu arquirrival, feito que somente o Colorado alcançou na história. Isso ocorreu uma única vez, entre as décadas de 1960 e 70.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.