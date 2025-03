Vitor Roque conhece instalações do Palmeiras e afirma estar pronto para estrear

Nesta terça-feira (04), o atacante Vitor Roque, novo reforço do Palmeiras, conheceu as instalações do Alviverde. Ele realizou exames médicos e, após testes físicos e clínicos com o Núcleo de Saúde e Performance, falou sobre a expectativa para a temporada.

Vitor Roque, aliás, chega do Barcelona após uma negociação longa, mas com final feliz para o Palmeiras. Ele deve ser titular na equipe de Abel Ferreira, já que o setor ofensivo tem sido bastante criticado desde o fim da última temporada.

“Estou muito feliz de estar aqui. A estrutura é incrível, era o que eu imaginava pelo tamanho do clube. A expectativa é muito boa pelos desafios do ano. Espero ajudar ao máximo junto dos meus companheiros e conquistar grandes coisas, que é o mais importante para todos nós. Desde o acerto, eu estava muito ansioso para chegar aqui o mais rapidamente possível. Graças a Deus, deu tudo certo, e estou muito feliz e motivado”, disse Vitor Roque.

O Palmeiras é o quinto clube da carreira de Vitor Roque. Ele começou profissionalmente no Cruzeiro, se destacou nacionalmente no Athletico-PR e foi vendido ao Barcelona. Sem muito espaço na equipe espanhola, acabou emprestado ao Betis, também da Espanha. Agora, retorna ao futebol brasileiro. Além disso, passou pelas Seleções Brasileiras de base e principal. Inscrito no Paulistão, falou sobre a expectativa para estrear pelo Verdão.

Vitor Roque empolgado para estrear no Palmeiras

“Estou bem, vinha treinando e jogando normalmente. Agora, é me integrar aos meus companheiros e, se o professor precisar, estou pronto”, disse Vitor Roque.

Ele também comentou sobre o apelido de Tigre, que foi referência em seu anúncio no Palmeiras:

“Eu homenageara, com gols, minha mãe, minha irmã e um amigo. Então, meu pai pediu um para ele também. Como o apelido dele desde a infância sempre foi Tigrão, e o meu, por consequência, Tigrinho, por ser filho dele, fiz a comemoração, e pegou”, finalizou.

