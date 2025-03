Minas Arena coloca preço para o Cruzeiro ser ‘dono’ do Mineirão

Cruzeiro pode comprar os direitos do Mineirão - (crédito: Foto: Divulgação / Mineirão)

Cruzeiro e Minas Arena vão se reunir em breve para discutir questões contratuais. O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF azul celeste, reclamou recentemente das condições que o clube recebe. A novidade agora é que a empresa estipulou um valor para que a diretoria do Cruzeiro se torne “dona” do estádio.

Segundo Pedro Lourenço, a Minas Arena pediu R$ 300 milhões para repassar os direitos de exploração do Mineirão. Vale lembrar que o estádio é público, mas foi concedido à iniciativa privada devido às obras de modernização para a Copa do Mundo de 2014. O contrato entre Minas Arena e o Governo de Minas Gerais vai até 2037, com possibilidade de prorrogação por mais 10 anos.

“Aí vai conversar e eles (Minas Arena) falam que querem R$ 300 milhões para passar os direitos (de exploração do Mineirão). Tem que ter bom senso. Eu não quero nada de graça, tenho negócio, sei como custa, mas levar 60 mil pessoas, gerar uma renda de R$ 4 milhões, e no final levar R$ 1 milhão para casa? É difícil”, ressaltou Pedro Lourenço em entrevista à Band Minas.

O Cruzeiro não planeja construir um estádio nos próximos anos. “A gente tem que chegar a um acordo com o Mineirão. Construir estádio eu não penso nisso, não. O Mineirão é para o futebol. O Atlético-MG já fez o dele, então temos que chegar a um acordo”, defendeu o empresário.

A Minas Arena é uma Sociedade de Propósito Específico criada em 2010 pelas empresas Construcap, Egesa e HAP.

