??dolo do Flamengo, Júlio César faz alerta sobre Mundial e crava jogador que será destaque

“O Gerson já esteve na Europa, acho que muita gente já o conhece, mas ele atravessa um momento realmente muito bacana. Em todos os sentidos, como líder, eu acho que cada vez mais se afirmando na seleção. Então, é um jogador mais pronto, digamos assim. Ele tem tudo realmente para chamar a atenção de muitos clubes na Europa. Mas hoje, com toda essa evolução do futebol, eu acho que fica muito difícil os clubes não saberem quem é quem. Cada vez mais eles investem na parte de scouting. Devido a isso, muitos jogadores sul-americanos vão ter uma atenção especial neste Mundial de Clubes”, afirmou.

Júlio César revela torcida

Três dos clubes que fizeram parte da história de Júlio César no futebol vão estar na competição. Além do Flamengo, o ex-goleiro é ídolo do Benfica, de Portugal e também da Inter de Milão, da Itália. Dessa forma, ele revelou a torcida para as três equipes, sem querer se comprometer sobre qual poderia chegar mais longe no Mundial.

“É difícil. O que eu posso dizer é que são três clubes que eu tenho uma gratidão enorme, cada passagem tem a sua história, acho que no Flamengo foi o início de tudo, foi o clube que eu cheguei com 12 anos de idade, é o clube do meu coração. Me ajudou a ser um jogador profissional, também me formou como pessoa, como homem. Na Inter de Milão eu tive a oportunidade de demonstrar o trabalho em nível internacional. Onde eu passei, sem sombra de dúvida, os melhores momentos da minha carreira. E o Benfica chegou num momento em que eu, após a Copa de 2014, pensei até em parar de jogar futebol, porque fiquei emocionalmente muito abatido, e o Benfica veio e estendeu a mão. Joguei três anos e meio, fui muito feliz, ganhamos oito títulos, então, cada um com a sua história. É óbvio que o meu coração estará sempre mais para o Flamengo. Isso é um fato, mas é difícil opinar qual time. Eu vou torcer muito para os três, que possam chegar o mais longe possível, e que possam fazer uma grande competição”, finalizou.