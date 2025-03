Vídeo de apresentação do Neymar no Santos entrou em top10 mundial

O estudo da Timelens, empresa perita em análise de tecnologia e análise de dados para negócios, marcas e criadores, comprovou o impacto mundial que o retorno de Neymar ao Santos causou. Isso porque o vídeo de apresentação, que o astro compartilhou somou pouco mais de 143 milhões de interações no Instagram. Assim, foi o sexto conteúdo que mais recebeu curtidas no planeta e o segundo no Brasil.

O benefício se estendeu para outros personagens com algum tipo de conexão com o craque. O Alvinegro Praiano foi alvo de aproximadamente 17 milhões de buscas. Tal movimento representou um recorde, pois superou a sua antiga melhor marca, mas em cenário negativo, em dezembro de 2023, quando houve a confirmação do rebaixamento. Houve também um aumento de 1.054% na procura das camisas do Peixe. A demanda foi tão impactante, que o site oficial do clube ficou instável e saiu do ar.

Outros exemplos foram os patrocinadores de Neymar como é o caso do Mercado Livre e a Puma, sua fornecedora de material esportivo. O conteúdo em que o craque recebeu uma chuteira da marca alemã no serviço de entrega da empresa também viralizou. Afinal, o vídeo somou 37 milhões de visualizações, além de 22,5 mil comentários.

A fornecedora de material esportivo, aliás, recebeu mais de 13 mil novos seguidores e teve crescimento de 29% das buscas envolvendo sua marca. Por outro lado, o levantamento da Timelens, também ressalta que o Al-Hilal, da Arábia Saudita, teve uma redução de quase 500 mil seguidores no Instagram, depois da saída de Neymar.

Santos aproveita efeito “Neymar” e supera rivais

O Santos alcançou a marca de 7.1 milhões de seguidores no Instagram e assumiu a terceira colocação de clubes brasileiros mais populares na rede social. Com esta ascensão, o Peixe ultrapassou o seu rival Palmeiras, que tem 7.048 milhões de seguidores e já havia desbancado o São Paulo recentemente.

Este crescimento se justifica porque o Alvinegro Praiano soube aproveitar o poder midiático de Neymar. No caso, a partir do momento em que a possibilidade do retorno do craque ao Brasil passou a ser mais plausível, quando rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 27 de janeiro. Com isso, o perfil do Santos saiu de 3.7 milhões de seguidores para 4.3 milhões em somente dois dias.

Após a concretização da volta do Peixe, no dia de sua apresentação, no dia 31 de janeiro, o clube ganhou cerca de 790 mil seguidores em cerca de 24 horas. Ao assumir a terceira posição dos clubes mais populares do Instagram, atrás apenas do Corinthians, com 13 milhões de seguidores, e Flamengo, com 21,5 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.