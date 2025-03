A pedido de Cuca, Atlético abre conversas com atacante de clube da Série A

O Atlético ainda está no mercado. Embora o time esteja praticamente fechado, Cuca busca mais reforços para o ataque. Por isso, o Galo já iniciou conversas com o atacante Ênio, que joga no Juventude, mas pertence ao Amazonas.

O técnico Cuca conversou com a diretoria do Atlético e indicou o nome do atacante. A negociação deve ocorrer durante a janela de transferência do futebol brasileiro, entre 10 de março e 11 de abril.

Ênio iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Botafogo. Em 2022, liberado para o Molenbeek, da Bélgica, time também comandado por John Textor.

Em 2024, contratado pelo Amazonas e, em 2025, emprestado ao Juventude, onde disputou o Campeonato Gaúcho, marcou um gol e deu uma assistência em nove jogos.