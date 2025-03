Visando semifinal, Tchê Tchê desfalca o Vasco na Copa do Brasil

Tchê Tchê segue fora do elenco do Vasco; agora contra o Nova Iguaçu - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O volante Tchê Tchê será desfalque no Vasco pelo segundo jogo seguido. O jogador, fora de ação desde que se lesionou contra o Botafogo, no último dia 23, desfalcará o Cruz-Maltino no jogo contra o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil.

De acordo com o “Atenção, Vascaínos”, o camisa 3 está sendo preparado para estar apto a entrar em campo diante o Flamengo, no sábado (8), pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Dessa forma, ele segue trabalho de transição para estar à disposição na partida que vale vaga na final do Estadual.

LEIA MAIS: Vasco admite dívidas de R$ 13,2 milhões com atual elenco

O volante sofreu ligamento colateral medial do joelho direito durante o jogo contra o Botafogo, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, mas não demonstrou gravidade. Após dividida com Marlon Freitas, Tchê Tchê deixou o campo com dores, possibilitando a entrada de Jair, já nos acréscimos do confronto, vencido pelo Vasco (1 a 0).

O tratamento iniciou logo após o apito final do clássico, mas o jogador saiu mancando de São Januário. Assim, não será relacionado diante o Nova Iguaçu. Contratado em 2025, ele iniciou a temporada já como titular, em jogo contra o Madureira, no dia 23 de janeiro. O volante tem nove partidas pelo Vasco, assumindo o posto de principal garçom da equipe, com três assistências. Ele, porém, ainda não marcou com a camisa da Cruz de Malta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.