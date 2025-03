Volta Redonda anuncia jogo da volta contra o Fluminense para o Raulino

O Volta Redonda confirmou nesta terça-feira (4) o palco do jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense: será no Raulino de Oliveira, casa do time de Aço. Em comunicado, o clube informou, inclusive, que recusou proposta do Flu de levar o duelo deste domingo (9) para o Maracanã. A bola rola às 18h (de Brasília).

Na ida, o Fluminense levou a melhor, vencendo por 4 a 0 no Maracanã e praticamente encaminhou a vaga. Segundo o Volta Redonda, a diretoria optou em conjunto com comissão e jogadores por fazer valer o mando de campo no Raulino.

LEIA MAIS: Caxias x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Voltaço ressaltou a cordialidade entre as direções, elogiando o Fluminense na condução da proposta em levar o prélio ao Maracanã, onde ocorreu o jogo de ida. Vale lembrar que o Volta Redonda teve a quarta melhor campanha como mandante na Taça Guanabara, com dez pontos. Foram três vitórias, um empate e apenas uma derrota atuando em casa. Na segunda rodada, aliás, o Voltaço venceu o próprio Fluminense com golaço de bicicleta de Mirandinha (1 a 0) no próprio Raulino.

Leia o comunicado do Volta Redonda

“Comunicado – O Volta Redonda Futebol Clube informa que a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, que acontece no próximo domingo (9), às 18h, será no estádio Raulino de Oliveira.

O Clube recebeu uma proposta para levar o jogo para o Maracanã, mas após conversas entre diretoria, comissão técnica e jogadores, o Volta Redonda entendeu que deveria fazer o jogo decisivo em casa, prestigiando o torcedor que acompanhou o clube em mais uma campanha histórica no Campeonato Carioca.

Por fim, ressalta a excelente postura da diretoria do Fluminense, que conduziu a proposta com muita ética, zelo e respeito. Em breve, serão divulgadas as informações sobre a venda de ingressos.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.